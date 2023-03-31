Спустя 10 лет Хавьер "промазал" и попал в Ростовскую область РФ

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Опубликовано: 31.03.2023 08:31 , Обновлено: 31.03.2023

На Ростовскую область 30 марта обрушился мощный снегопад, фактически парализовав движение на трассе М-4 «Дон». В какой-то момент Госавтоинспекции пришлось перекрыть 76 километров трассы, а губернатор области объявил режим чрезвычайной ситуации четырех районах и городе Шахты. В области наблюдаются перебои с электричеством, МЧС пытается "разрулить" ситуацию на дорогах, а волонтеры - помогают застрявшим автомобилистам не замерзнуть в "пробках".

На отдельных участках трассы М-4 «Дон» заторы из-за снежных наносов стали настолько плотными, что дорожные службы стали срезать ограждения, установленные на середине полосы. По информации российских СМИ, некоторые автомобили стоят в пробках по 10-15 часов.

Чтобы помочь застрявшим в дороге водителям, на трассе развернули восемь пунктов обогрева. Региональные власти пообещали организовать подвоз топлива и продуктов, однако в МЧС призвали водителям самим “объединяться для экономии топлива”.

В МЧС попросили водителей фур по возможности освободить проезд, чтобы снегоуборочная техника смогла расчистить дорогу. Однако, некоторые грузовики пришлось вытягивать из снежных наносов уже самим спасателям.

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Как сообщил губернатор области Василий Голубев, за время работы МЧС на трассе “Дон” уже спасено 20 человек, а пробка к утру 31 марта сократилась до 39 км, передает Коммерсант.

Между тем, застрявшие в многокилометровых пробках автомобилисты делятся в соцсетях видео с последствиями разгула стихии.

https://youtu.be/aFZN-0IQBMI

Напомним, “не-Хавьер” в конце марта заметал и Беларусь. Из-за этого утром 28 марта в Минске образовались огромные пробки до 7 баллов. А ГАИ даже объявила план «Погода». Кроме того, снег и ветер повлияли на график движения поездов. Собрали, что известно о «не-Хавьере», в том числе фотографии и видео.

«Не-Хавьер» притормозил белорусские авто- и жд- дороги. В МЧС пообещали ветер до 70 км/час