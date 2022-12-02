Спустить взрывчатку на «Северных потоках» могли с надводного корабля — Эксперт

Опубликовано: 02.12.2022 08:36 , Обновлено: 02.12.2022

Доцент кафедры оборонных систем Шведского института оборонных исследований Ханс Ливонг предположил, что доставить взрывчатку на газопроводы «Северный поток» могли надводным судном. Об этом он сказал газете Expressen.

По словам Ливонга, снаряды могли спустить с корабля (и даже не с одного) и разместить за пределами газопроводов.

Он заявил, что «Северные потоки» взорвал «не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, размещенный внизу, рядом с трубками».

И самим взрывов, как сказал специалист, управляли с корабля.

При этом ранее эксперты называли другую версию — что взрывчатку подвезли к «СП» подводными лодками.

[info_b]Напомним вечером 26 сентября на обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления. Страны Евросоюза во вторник, 27 сентября, занялись расследованием обстоятельств загадочных повреждений. Позже служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) сообщила, что возле газопроводов произошли взрывы.[/info_b]

Кстати, ранее Служба безопасности Швеции опубликовала некоторые результаты расследования взрывов на «Северных потоках». Там заявили, что с места происшествия были изъяты «иностранные предметы».

Как писал Телеграф, появилось новое видео разрушенного газопровода «Северный поток» на дне моря. На нем видно, что трубу просто разорвало.

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