Опубликовано: 21.12.2022 10:03 , Обновлено: 04.07.2024

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси опубликовала открытое письмо Зеленскому, в котором пригласила его лично выступить перед Конгрессом в среду.

В письме она написала, что «борьба за Украину — это борьба за саму демократию».

«Уважаемый господин Президент: С огромным уважением и восхищением вашим выдающимся лидерством я направляю от имени двухпартийного руководства Конгресса приглашение выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 21 декабря 2022 года», — сказано в нем.

«Америка и весь мир благоговеют перед героизмом украинского народа. Перед лицом ужасающих зверств Путина украинские борцы за свободу вдохновили мир железной волей и несокрушимым духом, давая отпор жестокому, неоправданному вторжению России», — призналась Нэнси Пелоси.

И добавила: «Борьба за Украину — это борьба за саму демократию. Мы с нетерпением ждем вашего вдохновляющего послания о единстве, стойкости и решимости. Благодарю вас за ваше руководство и рассмотрение этой просьбы».

Напомним, 21 декабря Владимир Зеленский неожиданно полетел в США. Украинский лидер должен встретиться с президентом Джозефом Байденом, с которым «обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности».