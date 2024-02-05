Спецслужбы Грузии заявили, что обнаружили взрывчатку, которую везли из Украины в Россию

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Опубликовано: 05.02.2024 13:01 , Обновлено: 05.02.2024

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что «в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий» сотрудники контртеррористического центра обнаружили и изъяли несколько единиц взрывных устройств и большое количество взрывчатки. Их нашли в результате обыска одного транспортного средства: в качестве контейнера использовались аккумуляторы. По информации СГБ, этот груз направлялся из Украины в Россию.

В обоих аккумуляторах обнаружили по шесть единиц специальных взрывных устройств, сообщили в СГБ. Их изъяли, а контейнерам вернули первоначальный внешний, чтобы отследить дальнейшее движение груза и установить заказчиков и причастных.

По информации госбезопасности, взрывные устройства содержали взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества составил 14 кг. В контейнере также были 6 детонаторов и 6 специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано.

В результате первичного исследования специалисты сделали вывод, что заряд этого вещества гораздо мощнее заряда взрывчатого тротила.

«В результате комплексных действий на основании показаний опрошенных свидетелей и изъятых аудиофайлов установлено, что указанные взрывные устройства и вещества были доставлены в Грузию из украинского города Одесса, через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января этого года через КПП «Сарпи» на минивэне, принадлежащем гражданину Украины, их планировалось вывезти в Российскую Федерацию, конкретно в город Воронеж, через КПП «Дарьял», – сообщили в СГБ.

По информации спецслужб, к ввозу взрывных устройств в Грузию причастны 7 человек из Грузии, 3 человека из Украины и 2 человека из Армении. Согласно материалам дела, упомянутый процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, который родом из Батуми – «он активно следил за перемещением вышеупомянутых взрывных устройств из-за пределов Грузии».

Однако следствие установило, что вышеупомянутые лица, за исключением Шарашидзе, вероятно, не знали о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в автомобильных аккумуляторах.

В госбезопасности Грузии заявили, что «в настоящее время проводятся активные следственно-оперативные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к преступной деятельности, изготовлению специальных взрывных устройств, определения маршрута движения, конечного пункта назначения, установления объектов нападения и получения доказательств». Однако добавили:

«Детали упомянутого дела и реальная ситуация дают основание подозревать, что использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии должны были послужить обвинению Грузии в организации терактов на ее территории или за границей, как в части планирования, так и осуществления».

Ранее Телеграф писал: Комитет госбезопасности Беларуси заявил о том, что пресек деятельность “сети украинских агентов, которые занимались переброской взрывчатки и оружия” в Беларусь. По словам заместителя начальника Следственного управления КГБ Константина Бычека, таким образом спецслужбы Украины готовились к “совершению терактов” и “убийств белорусских государственных деятелей и журналистов”.

КГБ обвинил спецслужбы Украины в подготовке терактов и громких убийств в Беларуси