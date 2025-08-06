Уиткофф прибыл в Москву на переговоры по Украине. Итоги могут привести Трампа "в ярость"?

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Опубликовано: 06.08.2025 08:45 , Обновлено: 06.08.2025

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров по Украине. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского "Фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев.

По данным Financial Times, от итогов этого визита зависит, введёт ли президент США Дональд Трамп новые санкции против России. «Все зависит от того, что Уиткофф привезёт обратно. Если Уиткофф вернётся ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придёт в ярость», — привело издание слова своего неназванного источника.

Позицию Белого дома подтвердила заместитель пресс-секретаря Анна Келли. По её словам, президент «ясно дал понять», что введёт жёсткие санкции, если Кремль не согласится на прекращение конфликта.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года для обсуждения украинского урегулирования. Ранее Дональд Трамп заявлял, что для того, чтобы избежать новых ограничений, Россия должна заключить «сделку, в результате которой перестали бы погибать люди».

Тем временем в Сети уже появились кадры, как Уиткофф и Дмитриев вышли на прогулку по московскому парку «Зарядье».

Также известно, что у президента США Трампа на вечер запланировано выступление в Овальном кабинете, однако тема его обращения пока не уточняется.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что американский президент Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 8 августа. Ранее Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня в Украине начинается 29 июля.

Трамп хочет заключить соглашение о перемирии в Украине к 8 августа — Reuters