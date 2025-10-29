«Все карты на руках» - Трамп рассматривает введение новых санкций против России

Опубликовано: 29.10.2025 09:20 , Обновлено: 29.10.2025

Президент США Дональд Трамп изучает возможность введения еще более жестких санкций против России, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина пойти на переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом в интервью Bloomberg заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Мы ввели эти санкции. Мы намерены обеспечить их соблюдение», — подчеркнул он во вторник.

На прошлой неделе Минфин США внес в черный список нефтяные гиганты ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» — крупнейших производителей нефти в России. Это первый крупный пакет финансовых санкций против России с начала президентства Трампа.

Но, по словам Уитакера, это только начало. «У президента Трампа все карты на руках, это лишь одна из карт, которую он разыгрывает, — сказал он. — Их гораздо больше».

Также, по его словам, США рассматривают и другие варианты давления.

«Санкции — это лишь одна из карт, которую разыгрывает президент. Сегодня в Брюсселе я встретился с директором ЦРУ Рэтклиффом, и мы обсуждали иные варианты, которые имеются в распоряжении президента. Президент Трамп намерен использовать их, когда посчитает нужным», — предупредил Уитакер.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что санкции Трампа приведут к «определенным последствиям» для экономики России, но не стал говорить об их критичности.

Тем временем компания «Лукойл» уже объявила, что намерена распродать свои иностранные активы из-за невозможности работать под санкциями.

Настало время для мира?

Российский политик и экономист Владимир Милов также заявил, что российская экономика уже встала на грани рецессии после нескольких лет санкций ЕС и войны в Украине.

“Я бы сказал, что Россия практически на грани решения о прекращении войны. Мы видим колоссальное напряжение, в том числе в оборонном секторе, который явно «недоволен»: нет прибыли, предприятия еле справляются с нагрузками, нет лишних денег. Как видите, перестройка экономики «на военные рельсы» практически ничего не даёт”, - сделал вывод эксперт.

Милов заявил, что, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, основанного нынешним министром обороны России Белоусовым и возглавляемого его братом Дмитрием, гражданская промышленность России, за исключением военной, находится в рецессии с конца прошлого года.