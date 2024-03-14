SpaceX запустил Starship. Как прошел полет самого большого космического корабля в мире на этот раз?

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Опубликовано: 14.03.2024 18:22 , Обновлено: 13.11.2024

Днем,14 марта, со стартовой площадки в Южном Техасе в небо поднялась огромная ракета Starship компании SpaceX. Чем закончился долгожданный запуск корабля Илона Маска?

Это третий испытательный полет Starship и мощного ускорителя Super Heavy. В SpaceX утверждают, что это “самая большая и мощная ракета из когда-либо летавших в космос”.

Новый запуск в компании спланировали с учетом решения проблем модели корабля, которые выявились во время прошлых испытательных запусков. Конструкцию ракеты дорабатывали с учетом её конечной цели — доставки астронавтов NASA на Луну. Среди возможных целей будущего инженеры и разработчики называют и вероятность отправки людей на Марс.

Успех нового испытательного полета должен был подтвердить надежность конструкции системы Starship. Тем не менее до отправки космического корабля на Луну потребуются еще ни один испытательный полет.

На данный момент уже известны промежуточные итоги третьего полета. В SpaceX отметили, что с учетом доработки Starship смогли достичь “большей высоты и скорости” которые были бы способны вывести аппарат на орбиту. Одной из ключевых целей запуска была проверка открытия дверцы полезной нагрузки и демонстрация передачи топлива и повторного зажигания двигателя Raptor. По данным SpaceX, корабль сумел переместить между собой несколько тонн жидкого кислорода. В SpaceX считают, что эта технология откроет возможность “дозаправки кораблей на орбите” в будущем. Звездолет был успешно выведен на непилотируемую верхнюю ступень в космос во время суборбитального прыжка и пылающего входа в атмосферу над Индийским океаном.

Захватывающее живое видео с камеры, установленной на одном из плавников звездолета, показало красное свечение нагрева при входе в атмосферу. Во время падения обратно в нижние слои атмосферы, он разогрелся до состояния “гигантского огненного шара”. Изоляционные плитки на брюхе корабля выдержали температуру выше 2500 градусов.

“Телеметрия прекратилась на высоте около 40 миль, что указывало на то, что звездолет распался до того, как смог выполнить спуск с помощью ракеты и совершить разрушительное приводнение в Индийском океане. Но пройти весь путь от запуска до космоса, а затем достаточно глубоко в атмосферу, чтобы испытать пиковый нагрев, было большим достижением”, — отметили в SBS News.

Прямую трансляцию с места запуска самой большой и мощной ракеты смотрело несколько сотен тысяч человек.

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