Израиль заявил о новом этапе в переговорах с ХАМАС и подготовке к освобождению 33 заложников

Опубликовано: 14.01.2025 11:20 , Обновлено: 26.02.2025

Израильские официальные лица сообщили, что переговоры с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября 2023 года, находятся на «продвинутой стадии», сообщило издание The Times of Israel. Посредниками в переговорном процессе выступили Катар, Египет, а также действующая и будущая администрации США.

Как стало известно, первый этап потенциального соглашения предусмотрел освобождение 33 заложников, среди которых дети, женщины, пожилые и больные люди. Израильская сторона полагает, что большинство из них живы, однако подтверждения их состояния пока нет.

На 16-й день после вступления соглашения в силу, в случае его выполнения, стороны договорились о начале переговоров о втором этапе, в рамках которого запланировали обсудить освобождение оставшихся заложников, включая солдат и мужчин призывного возраста, а также тела погибших.

Источники The Times of Israel отметили, что прогрессу в переговорах способствовали, в частности, давление со стороны избранного президента США Дональда Трампа и изменение ситуации на Ближнем Востоке. Как заявили источники, в субботу посланник Трампа по Ближнему Востоку провёл «напряжённую» встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой настаивал на уступках, необходимых для заключения сделки до инаугурации 20 января.

В рамках соглашения Израиль обязался освободить большое количество палестинских заключённых, включая тех, кто совершил теракты со смертельным исходом. При этом, как подчеркнули источники, террористы, осуждённые за убийства, не будут отправлены непосредственно в Палестину. Вместо этого их, вероятно, отправят в Газу или другие страны, такие как Египет, Турция или Катар.

Израиль отказался вернуть тело Яхьи Синвара, бывшего лидера ХАМАС, организатора нападения 7 октября, убитого израильскими войсками в Рафахе в октябре 2024 года.

Также стало известно, что Израиль должен сохранить контроль над буферной зоной в Газе, а войска останутся там до достижения целей операции, среди которых и возвращение всех заложников. На период между двумя этапами сделки Израиль продолжит контролировать Филадельфийский коридор на границе Газы и Египта.

Политический аспект и международное участие

Политическая ситуация в Израиле на фоне возможного соглашения, по мнению издания, остаётся напряжённой. Крайне правые партии, входящие в правящую коалицию, пригрозили выйти из неё в случае заключения сделки, что приведёт к потере большинства у Нетаньяху. Однако лидер оппозиции Яир Лапид пообещал предоставить Нетаньяху «страховку» в парламенте для продвижения соглашения.

В переговорах активно участвовали США и Катар. Действующий президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с эмиром Катара, в котором подчеркнул «настоятельную необходимость» заключения сделки, сообщила пресс-служба Белого дома. Позже Байден заявил, что сделка «близка к осуществлению».

Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил в интервью изданию Newsmax: «Они должны заключить сделку. Если они этого не сделают, их ждёт много неприятностей». Израильские министерства уже получили указание готовиться к приёму освобождённых заложников, как сообщил 12 канал.

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