"Совсем страх потеряли?" — Священник РПЦ возмутился новой российской купюре. Что не понравилось?

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Опубликовано: 16.10.2023 16:22 , Обновлено: 16.10.2023

Один из священников Русской православной церкви возмутился новой российской купюре в 1000 рублей. Гневный комментарий по этому поводу он оставил в своем телеграм-канале. В РПЦ ответили.

Центробанк России представил новую 1000-ную купюру 16 октября. На лицевой стороне изобразили Нижний Новгород — Никольскую башню Кремля, а также слияние Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

На оборотной стороне — Жигулевские горы, плывущий теплоход, Башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе, передает РБК.

“Не играйте с огнем”

Однако протоиерею, блогеру-миллионнику Павлу Островскому банкнота совсем не понравилась.

“Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей [на обратной стороне] изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста”, — написал он в своем телеграм-канале.

И добавил: “Не играйте с огнем.???”.

Кстати, позже в СМИ уточнили, что на банкноте изобразили здание бывшей церкви, которая сейчас не является религиозным объектом. Речь идет о Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани.

“Нет никакой проблемы”

Островскому ответил представитель РПЦ, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, в том, что церковное здание без креста “нет никакой проблемы”.

«Так это же не церковь, это музей. Зачем домысливать, если выяснилось, что это не церковь? Наша позиция достаточно понятная и ясная”, — заявил он.

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