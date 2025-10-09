Совфед предложил запретить в России самозанятых

Опубликовано: 09.10.2025 07:51 , Обновлено: 09.10.2025

Совет федерации России отправил в правительство рекомендацию отменить институт самозанятых с 2026 года. О чем говорится в принятом российскими сенаторами постановлении «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации».

В России, как и в Беларуси, самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД) и не регистрируют юрлицо или ИП для занятия бизнесом в некоторых видах деятельности. Однако в России самозанятых разрешили только на период в 10 лет с 2018 по 2028 в качестве эксперимента.

Совфед же предложил ускорить процесс и отменить статус самозанятых уже в 2026 году из-за ситуации в экономике страны, чтобы не допустить занижения налоговой базы для НДФЛ. Т.е. сенаторы прямо заявили, что хотят, чтобы россияне платили больше налогов.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников обещал, что пересматривать режим самозанятых не планируют. «Еще раз хочу подчеркнуть, что до 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция правительства», — отмечал он.

Ранее Telegraf.news писал, что Управление оперативных мероприятий Инспекции МНС по Минску опубликовало обращение к плательщикам налога на профессиональный доход, в котором дало «добрый совет, чтобы не стать невольными гостями нашего управления». В ведомстве рассказали о нарушениях и их последствиях.

Налоговая дала «добрый совет» самозанятым белорусам и предупредила, за кем следит «особенно пристально»