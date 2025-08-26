Налоговая дала «добрый совет» самозанятым белорусам и предупредила, за кем следит «особенно пристально»

Опубликовано: 26.08.2025 18:11 , Обновлено: 26.08.2025

Управление оперативных мероприятий Инспекции МНС по Минску опубликовало обращение к плательщикам налога на профессиональный доход, в котором дало «добрый совет, чтобы не стать невольными гостями нашего управления». В ведомстве рассказали о нарушениях и их последствиях.

В качестве свежего примера в налоговой инспекции привели случай с плательщиком НПД, который задекларировал доход в 21 тысячу рублей, с которого должен был уплатить налог в 2,1 тысячи рублей. Однако, как установило ведомство, он занимался деятельностью, которая не подпадает под этот налоговый режим и требует регистрации в качестве субъекта хозяйствования.

Итогом, как сообщили в ИМНС, стал протокол по части 2 статьи 13.3 КоАП, штраф и конфискация 5% дохода (в сумме около 2 тысяч рублей). Кроме того, с оставшихся 95% дохода ему пришлось заплатить подоходный налог по ставке 26%. В ведомстве заявили, что «никакой экономики в его эксперименте нет».

Ещё один момент, на который обратили внимание в управлении, — «аномально большие суммы единовременно принятых платежей», которые самозанятые регистрируют в приложении. Такие случаи, как заявили в налоговой, изучают «особенно пристально».

В качестве примера налоговики привели ситуацию, когда человек заявляет о поклейке обоев и выставляет один чек в месяц на 10 тысяч рублей. В ИМНС предупредили, что в таких случаях «попросят вспомнить некоторые обстоятельства выполнения заказа: где, кому, как…».

В заключение налоговая инспекция заверила добросовестных плательщиков в том, что им «беспокоиться абсолютно не о чём», а тем, кто хотел использовать НПД «в качестве прикрытия источников незаконного дохода», настоятельно не рекомендовали тратить на это время и деньги.

Кстати, недавно в Минтруда назвали минимальную сумму, которую самозанятым белорусам нужно ежемесячно вносить в ФСЗН, чтобы этот период вошёл в трудовой стаж полностью.

Минтруда назвало минимальную сумму взноса ФСЗН, чтобы белорусам засчитали месяц трудового стажа