Советник Зеленского раскрыл, что прописали в «тайных приложениях» «плана победы»

Опубликовано: 17.10.2024 10:13 , Обновлено: 17.10.2024

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл некоторые подробности "тайных приложений" "плана победы", озвученного накануне Владимиром Зеленским. Он пояснил, что в одном из них речь идёт об ударах по территории России.

“В приложениях проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия”, – пояснил Подоляк в эфире украинского телевидения.

Он также пояснил, что “план победы” Зеленского не предполагает освобождение всех захваченных Россией территорий военным путем. Целью, по его словам, является “принуждение России” самостоятельно вывести свои войска с украинской земли до границ 1991 года, передал Telegram-канал интернет-газеты “Страна”.

Для этого, по словам советника Офиса президента, необходимо создать такие условия, чтобы для России была “слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории”.

Что касается альтернативных предложений, озвученных ранее западными политиками, Подоляк выразил уверенность в том, что они “не сработают”.

“Не существует никакой “формулы Расмуссена” или “формулы Киссинджера”. Нет этих формул. И президент в своём выступлении достаточно чётко это сказал. Если только Россия остается на клочке украинской территории – всё, у нас война не закончена”, - заявил Подоляк, подчеркнув, что в этом случае война продолжится “в разных форматах”, которые в конце концов всё равно перейдут в “горячую фазу”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что план, представленный президентом Украины 16 октября в Верховной Раде, состоит из пяти основных пунктов. По трём их них существуют дополнительные “тайные приложения”, которые публично Зеленский освещать не стал, но сообщил, что их “представили партнерам” Украины.

Зеленский представил «план победы» Украины из 5 пунктов и 3 «тайных приложений». Как отреагировал Кремль?

В четверг, 17 октября, свой “план победы” Зеленский планирует представить на заседании Европейского совета в Брюсселе.