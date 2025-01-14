Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена»

Опубликовано: 14.01.2025 09:15 , Обновлено: 14.01.2025

Совет Евросоюза одобрил приглашение Швейцарии к участию в программе по упрощённой переброске войск внутри ЕС, известной как «военный Шенген». Организация опубликовала соответствующую новость на своём официальном сайте.

Совет ЕС отметил, что участие Швейцарии в проекте «военной мобильности» в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнёрства (PESCO) отвечает условиям программы и принесёт «существенную добавочную стоимость». Как стало известно, Швейцария подала заявку на вступление в проект в сентябре прошлого года, и теперь, после решения Совета, страна должна приглашение к участию.

Программа «Военная мобильность», которую запустили в 2014 году, упрощает перемещение войск внутри Евросоюза по автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным путям, снимая ряд административных ограничений. В прессе программа получила неформальное название «военный Шенген».

Ранее Telegraf.news писал, что власти Швейцарии заявили о готовности организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.

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