Шольц поприветствовал планы Трампа встретиться с Путиным. Где готовы организовать?

Опубликовано: 12.01.2025 18:07 , Обновлено: 12.01.2025

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что положительно относится к планам избранного президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что многие граждане Германии одобрили его телефонный разговор с президентом РФ в ноябре прошлого года, а также его намерение связаться с ним снова. Шольц поприветствовал планы Трампа встретиться с Путиным. Кто готов организовать встречу?

«В этом отношении неплохая новость, если американский и российский президенты тоже захотят встретиться», — сказал немецкий канцлер в эфире телеканала ARD.

При этом Шольц выразил надежду на то, что настанет время для «реальных дискуссий» по поводу урегулирования конфликта в Украине.

Ранее газета Le Temps [link href=“https://www.letemps.ch/suisse/la-suisse-sur-les-rangs-pour-accueillir-un-sommet-trump-poutine?srsltid=AfmBOoroDfFTUFT7C0MR0eQr25GUYeRIrjqt7ey3M2pXhBhI6FIDWw6n” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link], что Швейцария готова организовать встречу Путина и Трампа, если оба лидера попросят об этом.

Как сообщалось, Трамп заявил о планах встретиться с российским президентом после своей инаугурации, которая состоится 20 января.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, комментируя возможную встречу, отметил, что России хотелось бы, чтобы США «изменили своё отношение» к безопасности России, Европы и будущего НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у России «нет каких-либо предварительных условий» для переговоров с США.

Ранее Telegraf.news писал, что Дональд Трамп запланировал подписать более 100 указов в день своей инаугурации, которая намечена на 20 января.

Трамп собрался издать 100 указов в день своей инаугурации. Почему так много?