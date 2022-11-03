Совбез ООН отклонил "нереальное" требование России

Опубликовано: 03.11.2022 07:54 , Обновлено: 03.11.2022

Совет Безопасности ООН в среду, 2 ноября, подавляющим большинством голосов отклонил предложение России создать комиссию для расследования ее заявлений о том, что Украина и США осуществляют "военно-биологическую" деятельность, создав в Украине некие биолаборатории.

Россия получила голос только от Китая. При этом США, Великобритания и Франция проголосовали “против”, а 10 других стран Совета воздержались. Резолюция не была одобрена, поскольку она не набрала минимальных девяти голосов “за”, необходимых для принятия.

Голосование 2-3-10 отразило давнюю позицию стран Совбеза ООН и их скептицизм в отношении действий России после ее вторжения в Украину 24 февраля, [link href=“https://www.washingtonpost.com/world/russia-calls-vote-on-unfounded-ukraine-bio-weapons-claims/2022/11/02/6ed16064-5a6b-11ed-bc40-b5a130f95ee7_story.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] The Washington Post.

Ещё на прошлой неделе Россия распространила проект резолюции и 310-страничный документ среди членов Совбеза ООН, в котором утверждается, что в биологических лабораториях на Украине при поддержке Пентагона проводились военно-биологическая исследования.

Заместитель посла России Дмитрий Полянский заявил после голосования, что его правительство было “крайне разочаровано” тем, что Совбез ООН не ответил положительно на его просьбу о создании комиссии. В предложенной резолюции содержится призыв к 15 членам Совета безопасности провести расследование жалобы России, как это предусмотрено статьей VI Конвенции о биологическом оружии, и представить доклад с рекомендациями Совету к 30 ноября.

Господин Полянский утверждал, что “западные страны всячески продемонстрировали, что закон на них не распространяется” и “готовы попирать любую норму, попирать любое правило”, обвинив их в “колониальном менталитете”.

Посол США Линда Томас-Гринфилд возразила, что Соединенные Штаты проголосовали против резолюции, “потому что она основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности и полном отсутствии уважения” к Срвбезу ООН.

Заместитель посла Мексики Хуан Мануэль Гомес Робледо, чья страна воздержалась, заявил, что Россия не предоставила доказательств для начала расследования. Он сказал, что “нереально” создать комиссию для составления отчета за 28 дней — и комиссия не могла бы быть независимой и объективной, если бы Россия была включена в ее состав, поэтому ее пришлось бы исключить, “поскольку она является одной из сторон, вовлеченных в вооруженный конфликт”.

Ранее Телеграф сообщил, что ООН по-прежнему не видит признаков создания биологического оружия в Украине. Об этом заявили высокопоставленные чиновники Управления по вопросам разоружения 27 октября на заседании Совбеза ООН по требованию России. А в США назвали обвинения РФ «чистыми выдумками».

В ООН не увидели признаков создания биологического оружия в Украине