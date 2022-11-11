Россияне взорвали Антоновский мост во время отступления из Херсона

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Опубликовано: 11.11.2022 14:06 , Обновлено: 11.11.2022

Российские военкоры сообщили, что единственный автомобильный мост через Днепр в районе Херсона был взорван отступающими российскими войсками. Также была разрушена и понтонная переправа, сооруженая россиянами после ударов ВСУ по мосту.

На видео, опубликованных российскими военкорами, видно, что у Антоновского моста теперь нет двух пролетов. Очень похоже на ситуацию с Крымским мостом. Опоры моста уцелели.

В то же время в Минобороны России утвердают, что смогли переправить всю технику на другой берег, а также вывести весь личный состав своих подразделений. Также рсосийские военные заверили, что смогли остановить украинские войска за 30-40 километров от мест переправ, что позволило бегущим российским военным живыми перейти Днепр.

https://twitter.com/PowerNaShary/status/1591022225435815937?t=AN7k8dF30rbVqXiXLN_iWQ&s=19

https://twitter.com/srqa1964/status/1591015602306822144?t=M19EVHuOUYdujP4MOpeE8g&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об “унизительности” отступления российских войск из Херсона заявил, что не будет комментировать.

Песков отказался комментировать «унизительное» отступление из Херсона