Илон Маск изменил логотип Twitter на собаку. Навсегда?

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Опубликовано: 04.04.2023 08:40 , Обновлено: 04.04.2023

Американский миллиардер Илон Маск 3 апреля изменил в своей социальной сети Twitter логотип. Теперь вместо синей птички пользователи видят собаку, которая также является символом криптовалюты Dogecoin.

По данным Bloomberg, вскоре после этого стоимость Dogecoin выросла сразу на 30% — с 7,7 цента до 10,2 цента. Тег Doge также стал популярным в Twitter.

Решение об изменении логотипа Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-нибудь соцсети один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/elonmusk/status/1642976364080041984”]

Навсегда ли собака породы сиба-ину останется в соцсети — неизвестно. К слову, при входе в мобильное приложение Twitter синяя птичка все еще есть.

Ранее Телеграф писал, что назначил вместо себя на должность гендиректора Twitter своего пса в очках и свитере. Он опубликовал несколько фотографий нового главы соцсети — собаку породы сиба-ину по кличке Флоки.

Илон Маск заменил себя на собаку