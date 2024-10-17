Снаряды для HIMARS, Stinger и Javelin. США выделили Украине новый пакет вооружения на 425 млн долларов

Опубликовано: 17.10.2024 07:35 , Обновлено: 02.11.2024

Администрация президента США Джо Байден 16 октября объявила о выделении Украине дополнительной помощи "для удовлетворения критических потребностей в области безопасности и обороны". Министерство обороны США опубликовало перечень того вооружения, которое должно войти в новый пакет, оценённый на общую сумму в 425 млн долларов.

В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи выделили по распоряжению президента, чтобы “предоставить Украине дополнительные возможности для удовлетворения её самых насущных потребностей”. В него вошло следующее вооружение:

снаряды для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

ракеты для RIM-7 и ПВО, ракеты TOW, боеприпасы класса «воздух-земля»;

боеприпасы для зенитного комплекса Stinger;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокомобильные многоцелевые военные автомобили HMMWV;

стрелковое оружие и патроны к нему, гранаты, взрывное оборудование, запчасти,

термобельё и учебное снаряжение,

услуги по обучению и транспортировка.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свои телефонные переговоры с американским коллегой, заявил, что помимо систем противовоздушной обороны в новый пакет помощи также вошло дальнобойное вооружение.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой “план победы”. Он состоит из пяти основных пунктов, часть из которых Киев озвучивал и ранее. По трём пунктам, как сообщил Зеленский, есть дополнительные “тайные приложения”, которые публично он освещать не стал, но сообщил, что их “представили партнерам” Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот план “эфемерным”.

Зеленский представил «план победы» Украины из 5 пунктов и 3 «тайных приложений». Как отреагировал Кремль?