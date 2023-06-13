США решили передать Украине снаряды с обедненным ураном — WSJ

Опубликовано: 13.06.2023 14:48 , Обновлено: 13.06.2023

США собираются передать Украине снаряды с обедненным ураном, чтобы оснастить танки Abrams. Об этом сообщило 13 июня The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам источника издания, серьезных препятствий для поставки боеприпасов нет. Высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена заявили, что цель США состоит в том, чтобы позволить Украине достичь максимального прогресса на поле боя и поставить Киев в сильную позицию на переговорах, если в конце концов мирные переговоры состоятся.

Как пишут СМИ, Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, поставляемые в Украину, были вооружены снарядами с обедненным ураном, которые регулярно используются армией США и очень эффективны против российских танков. Выпущенные со скоростью снаряды способны пробить лобную броню российского танка на расстоянии.

Военный аналитик Rand Corporation и бывший офицер армейской артиллерии Скотт Бостон заявил, что “снаряд бьет как товарный поезд, он очень длинный и плотный. Таким образом, он направляет большое количество кинетической энергии на определенную точку массива вражеской брони”.

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Ранее, в январе 2023 года Белый дом согласился предоставить Украине 31 танк Abrams в рамках более широкой договоренности, согласно которой Берлин и другие европейские столицы согласятся отправить танки Leopard-2 немецкого производства. Сначала США планировали закупить новые танки M1A2 Abrams. Но для сокращения сроков поставки администрация решила отремонтировать танки М1А1, уже находящиеся на американском вооружении, и предоставить их Украине.

Украинские военные проходят обучение в Германии по эксплуатации и обслуживанию Abrams, которые, по словам Пентагона, будут доставлены осенью.

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Также Белый дом обсуждает возможность поставок Украине кассетных снарядов, дискуссии продолжаются, сообщило WSJ.

Чем известен обедненный уран?

Обедненный уран — уран, состоящий в основном из изотопа урана-238. Это побочный продукт обогащения урана. Доза внешнего облучения от обеднённого урана составляет около 60% того, что дает природный уран той же массы.

Этот метал достаточно широко используется в гражданских технологиях. Он обладает высокой плотностью (19,1 г/см³, для сравнения у железа 7,8 г/см³). Используется в качестве противовесов в конструкциях самолетов и ракет, радиационной защиты в медицинской лучевой терапии и в оборудовании промышленной радиографии, а также контейнеров, используемых для транспортировки радиоактивных материалов.

Военная промышленность использует его для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов. Вооружённые силы США использовали оружие с обеднённым ураном в 1991 году в Персидском заливе, в ходе войны в Боснии, при бомбардировках Сербии (1999), в иракской войне (с 2003 года).

Благодаря высокой плотности обедненный уран используется в танковой броне в виде промежуточного слоя между стальными листами. Например, последние модификации танков Abrams (M1A1HA и M1A2), выпуска после 1998 года, содержат элементы защиты из обедненного урана передних частей корпуса и башни.

Ранее Телеграф писал, что снаряды с обедненным ураном Украины решила передать Великобритания:

Великобритания пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном. В Москве ответили