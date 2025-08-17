СМИ опубликовали письмо Мелании Трамп Путину — "Вы будете служить человечеству"

Опубликовано: 17.08.2025 09:38 , Обновлено: 17.08.2025

Американский телеканал Fox News обнародовал "эксклюзивный текстом письма" супруги президента США Мелании Трамп российскому президенту Владимиру Путину, которое оказалось в распоряжении журналистов. В нем она призвала защитить детей от "опасности".

Известно, что Мелания отсутствовала на саммите на Аляске, но Дональд Трамп передал письмо Путину, и тот сразу прочитал его, пишет Fox News.

“У каждого ребёнка в сердце одни и те же тихие мечты, независимо от того, родился ли он случайно в сельской местности или в великолепном мегаполисе. Они мечтают о любви, возможностях и безопасности”, — сказано в начале письма.

По ее словам, задача лидеров — поддерживать надежду будущего поколения и заботиться не только о благополучии немногих, но и о достойном мире для всех.

“Каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии”, — отметила Мелания Трамп.

Она продолжила, что сейчас многие дети сегодня вынуждены “нести тихий смех, остающийся неприкосновенным тьмой вокруг них”, и именно Путин, как сказано в письме, “может в одиночку вернуть их мелодичный смех”.

“Защищая невинность детей, вы будете служить не только России — вы будете служить человечеству. Такая смелая идея преодолевает любые человеческие разделения, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним росчерком пера”, — заявила Мелания Трамп.

И в конце резюмировала: “Время пришло”.

Реакция Москвы и Киева

О реакции Кремля на письмо Мелании пока неизвестно.

Тем временем, как сообщило CNN, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поблагодарил супругу Трампа.

«Возвращение украинских детей, похищенных Россией, должно быть ключевым условием любого мирного соглашения», — написал он в социальных сетях.

Ермак заявил, что он «благодарен» Мелании Трамп за ее письмо президенту России Владимиру Путину, в котором она призвала лидера «в одиночку восстановить» детский «мелодичный смех».

[inf]По данным Обсерватории конфликта в Украине, созданной под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, во время войны были вывезены в более чем 100 мест в России и на оккупированных ею территориях более 35 000 украинских детей.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что встреча президентов России и США в Анкоридже на Аляске, от которой некоторые политологи ожидали прорывных решений по украинскому вопросу, завершилась досрочно и без конкретных договорённостей. Вместо анонсированных пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым 6-7 часов переговоры продлились менее трёх и, вероятнее всего, были свёрнуты американской стороной. Краткая итоговая пресс-конференция оставила больше вопросов, чем ответов.

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