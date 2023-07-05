Глава Китая «лично предостерег» Путина от ядерного удара — FT. В Кремле отрицают

Опубликовано: 05.07.2023 13:20 , Обновлено: 05.07.2023

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин «лично предостерег» президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине. Об этом сообщило Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников из Китая и США 5 июля. В Кремле отреагировали на информацию издания.

По информации FT, такое заявление Си Цзиньпин сделал еще в марте во время визита в Москву. Это была одна из первых поездок главы КНР за пределы Китая после нескольких лет изоляции в рамках политики по борьбе с COVID-19.

Источники утверждают, что «сдерживание» Путина от использования ядерного оружия было центральным вопросом в кампании Китая по возобновлению связей с Европой.

В публичных заявлениях Китай также выступает против применения ядерного оружия Россией в Украине. Однако многие страны Запада «сомневаются в преданности Пекина такому сдерживанию», учитывая “безграничное” партнерство Си с Путиным и китайский “мирный план”, пишут СМИ. В то же время, предупреждения Си Цзиньпина для Путина «дают надежду, что свои публичные заявления Китай поддерживает и риторикой за закрытыми дверями».

К слову, в марте глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель признал, что действия Си «уменьшают риск ядерной войны».

Тем временем, в России, по словам источников FT, «разочарованы» такой позицией Китая, так как там рассчитывали «на гораздо большую поддержку».

«Вымысел»

На сообщение Financial Times отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отрицает информацию, что Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине.

«Это вымысел», — заявил Песков.

Ранее Телеграф писал, что президент России Владимир Путин заявил 16 июня, что в Беларусь уже доставлена первая партия ядерных зарядов.

«Это только первая часть. До конца года выполним задачу полностью», — процитировали «РИА Новости « слова Путина, сказанные им на Петербургском международном экономическом форуме.

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