Случайность или операция иностранных спецслужб? МВД Польши озвучило новые данные о дроне над президентским дворцом

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Опубликовано: 16.09.2025 15:35 , Обновлено: 18.09.2025

Министерство внутренних дел и администрации Польши 16 сентября озвучило новую информацию о вчерашнем инциденте с дроном, сбитым над резиденций президента в Варшаве. Ведомство уточнило информацию о личностях задержанных подозреваемых, которые предположительно запустили беспилотник вблизи Бельведерского дворца, а также озвучило версии, которые рассматривает следствие. Инцидент прокомментировали и в МИД Беларуси.

Изначально польский премьер Дональд Туск заявил о задержании двух белорусов, предположительно причастных к запуску дрона. Однако впоследствии МВД уточнило личные данные задержанных. Ими оказались 17-летняя гражданка Беларуси и 21-летний гражданин Украины, сообщило польское информационное агентство Wirtualna Polska.

[obnovleno_b]В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что получили официальное уведомление о задержании гражданки Беларуси, которую подозревают в запуске дрона в зоне действия запрета на полёты, а также “в создании угрозы для безопасности и правопорядка”. В комментарии порталу sb.by в МИД заявили, что ведомство рассматривает данный инцидент “в административно-правовой плоскости”.

“Правоохранительные органы Польши осуществляют необходимые процессуальные действия, и Беларусь не вмешивается в их ход. В случае возникновения необходимости задержанной гражданке Беларуси будет оказана консульская помощь”, - заявили в МИД, выразив надежду на “добросовестное исполнение Польшей своих обязательств по обеспечению эффективной защиты прав подозреваемой, включая право на справедливое рассмотрение дела”.

Позднее 16-летнюю белоруску перевели в статус свидетельницы и отпустили. А вот украинца, который управлял дроном, выдворили из страны. [/obnovleno_b]

Сам дрон (подробности его перехвата не раскрываются) был изъят Службой государственной охраны, а затем передан полицией. В настоящее время он находится в распоряжении Агентства внутренней безопасности. По некоторой информации, с помощью беспилотника его операторы вели видеосъёмку, однако другие подробности инцидента официальные представители польских властей не раскрывают, ссылаясь на “тайну следствия”.

“Полиция расследует обстоятельства инцидента. Сотрудники выясняют, был ли это случайный инцидент или операция, спонсируемая иностранными спецслужбами. Агентство внутренней безопасности также следит за ситуацией”, — прокомментировал инцидент изданию пресс-секретарь координатора спецслужб Яцек Добжиньский.

Он не стал исключать ни одну из версий событий, включая версию причастности к инциденту иностранных агентов с целью провокаций со стороны иностранных государств, но призвал поляков “сохранять спокойствие” и “не разжигать эмоции”.

В неофициальных беседах, о которых рассказало Wirtualna Polska, правительственные источники на условиях анонимности сообщили, что правительство Польши относится к произошедшему инциденту “крайне серьёзно”, называя “ненормальной” ситуацию, при которой иностранцы могут свободно запускать дроны прямо в центре города над правительственными зданиями.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Кароль Навроцкий с семьёй проживает Бельведерском дворце с августа, однако накануне его не было в резиденции - он отбыл с официальным визитом в Германию.

В Варшаве задержали двух белорусов и сбили дрон над дворцом президента — Туск

Это не первый инцидент, связанный с беспилотниками, произошедший в Польше за последнее время. В ночь с 9 на 10 сентября воздушное пространство страны неоднократно нарушали дроны со стороны Украины и Беларуси. Часть из них, которые, по мнению военных, могли представлять непосредственную угрозу, были сбиты польской и союзной авиацией.