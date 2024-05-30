Словения решила признать Палестину государством

Опубликовано: 30.05.2024 21:44 , Обновлено: 13.11.2024

Правительство Словении 30 мая решило признать независимость и суверенитет Палестины. Об этом сообщило министерство иностранных и европейских дел Словении в своем аккаунте Х.

“Я рада, что правительство Словении сделало исторический шаг. Израильтяне и палестинцы имеют право растить своих детей в условиях мира, безопасности и процветания в своих собственных государствах”, - отметила министр иностранных и европейских дел страны Таня Файон.

Решение о признании уже передали в словенский парламент, теперь дело за его одобрением.

По словам Файон, признание Палестины государством - это “единственный способ для двух стран [Палестины и Израиля] сосуществовать в мире”. Министр также заявила, что Европейский союз “берет на себя более активную роль в разрешении этого конфликта”, так как растет число европейских стран, признающих Палестину как государство.

Как сообщило словенское издание portal24.si, это предложение пользуется широкой поддержкой парламентских партий и президента страны Наташи Пирц-Мусар. Премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал парламент поддержать правительство.

Норвегия, Ирландия и Испания 28 мая официально признали Палестину государством. «Палестинское государство является необходимым условием для достижения мира на Ближнем Востоке», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Норвегия и Ирландия признали Палестину государством. Кто еще?