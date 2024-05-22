Норвегия и Ирландия признали Палестину государством. Кто еще?

Опубликовано: 22.05.2024 11:29 , Обновлено: 22.05.2024

Норвегия признала Палестину как государство. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Такое же заявление сделал глава ирландского правительства Саймон Харрис. Ожидается, что 28 мая о признании Палестины государством сообщит также Испания.

“В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок в мире и безопасности», — отметил Йонас Гар Стере, его заявление опубликовали на сайте норвежского правительства.

Премьер подчеркнул, что и израильтяне, и палестинцы “имеют право жить в мире в своих государствах”. “Палестинское государство является необходимым условием для достижения мира на Ближнем Востоке”, - заявил Стере.

По его словам, это признание “посылает убедительный сигнал” другим европейским странам признать государственность Палестины.

Стере также рассказал, почему Норвегия признала Палестину сейчас. “Продолжающаяся война в Газе совершенно ясно показала, что достижение мира и стабильности должно быть основано на решении палестинского вопроса”, - уверен глава правительства.

Он также отметил, что Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, в которой сказано, что Палестина полностью соответствует требованиям для членства в организации.

В норвежском правительстве дополнили, что официальное признание Норвегией Палестины как государства вступит в силу 28 мая 2024 года. “В этот же день ряд других европейских стран-единомышленников также официально признают Палестину. Эти страны сделают свои собственные заявления”, - анонсировали в правительстве.

Признание Ирландией

“Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестина”, - сообщил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции, его слова передало агентство Reuters.

Глава правительства выразил уверенность, что “другие страны присоединятся к нам и сделают этот важный шаг в ближайшие недели”. Как и норвежский премьер, Харрис считает, что создание двух государств станет “единственным надежным путем” к миру и безопасности для Израиля, Палестины, а также других народов.

По информации Reuters, Палестину государством также признает Испания. Премьер-министр страны Педро Санчес сообщил, что Испания официально сделает это 28 мая.

[info_b]Палестину официально признали 138 государств - членов ООН, однако она не имеет статуса полноправного члена организации, так как не признана тремя странами - постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Великобританией и Францией. [/info_b]

В Норвегии заявили, что арестуют Нетаньяху в случае выдачи ордера

К слову, 21 мая в Норвегии прокомментировали требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта. В интервью норвежскому телеканалу TV2 министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде предупредил Израиль, что, если МУС все же выдаст ордеры на арест этих людей, Норвегия будет обязана задержать их по прибытии.

«Если они… появятся в Норвегии, то, согласно международному праву, мы обязаны это сделать. Тот же принцип применим ко всем странам Европы, кроме Турции», — сказал Эйде.

Прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС