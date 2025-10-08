Опубликовано: 08.10.2025 08:38 , Обновлено: 08.10.2025

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк объявил, что Братислава передаст Киеву военную технику нелетального назначения. По его словам, Словакия и дальше будет поддерживать соседнюю Украину.

В комплект поставки войдёт инженерное и строительное оборудование, транспорт, системы разминирования и машины медицинской эвакуации.

Словацкая система разминирования с дистанционным управлением Bozena позволяет саперам безопасно работать на расстоянии и получать доступ к зонам, которые в противном случае были бы слишком опасны.

“Пакет помощи Украине носит гуманитарный характер, - привело слова словацкого министра информационное агентство TASR. - Мы верны тому, что говорим. Мы прямо сказали, что никогда не будем передавать Украине оружие и другие подобные вещи, но продолжим поддерживать ее нелетальными товарами, гуманитарной помощью”.

В России некоторые эксперты болезненно восприняли действия Братиславы. Так, бывший руководитель Российско-польского центра диалога и согласия, президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко в интервью МК заявил, что “настоящих братьев среди этих (западных - Ред.) славян у России нет.

“Все они – братья на час, когда им это экстренно надо… На самом деле, Фицо пророссийским никогда не был. Он просто всегда хорошо чувствовал конъюнктуру”, - заявил российский функционер.

Ранее Telegraf.news писал, что Словакия и Венгрия среди всех стран Евросоюза считаются наиболее “пророссийскими”. Власти этих стран не раз заявляли, что Украина должна прекратить сопротивляться и начать переговоры на условиях Москвы. И Будапешт, и Братислава отказались, в отличие от других европейских стран, от помощи Украине в виде оружия.

Тем временем, политик правого толка Андрей Бабиш и его движение ANO (“Да”) одержали победу на парламентских выборах в Чехии, согласно предварительным результатам голосования. В остальных странах ЕС задумались, станет ли его правительство очередным пророссийским анклавом, аналогично Венгрии и Словакии. В России же СМИ празднуют победу.

В Чехии на выборах победил «пророссийский» сельскохозяйственный миллиардер