В Чехии на выборах победил "пророссийский" сельскохозяйственный миллиардер

Опубликовано: 05.10.2025 10:31 , Обновлено: 05.10.2025

Политик правого толка Андрей Бабиш и его движение ANO ("Да") одержали победу на парламентских выборах в Чехии, согласно предварительным результатам голосования. В остальных странах ЕС задумались, станет ли его правительство очередным пророссийским анклавом, аналогично Венгрии и Словакии. В России же СМИ празднуют победу.

Сельскохозяйственный магнат-миллиардер Бабиш уже занимал пост премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год. В 2023 году он баллотировался на пост президента, но проиграл генералу армии Петру Павлу.

На конец субботы ANO набрала 35% голосов, бюллетени были подсчитаны более чем в 98% избирательных округов. Правящая же правоцентристская коалиция премьер-министра Петра Фиалы Spolu (“Вместе”) набрала около 23% голосов.

Проевропейская коалиция местных чиновников, мэров и независимых депутатов (STAN) набрала 11,2%, либертарианская, проевропейская и левая «Пиратская партия» взяла 8,9%. А правая и евроскептическая СДПГ получила 7,8%. В свою очередь, правая, консервативно-националистическая и евроскептическая партия «Автомобилисты» получила 6,8%.

Бабиш уже заявил, что обсудит будущее правительство с правыми и евроскептическими партиями СДПГ и «Автомобилисты». Но подчеркнул, что уверен в том, что сможет сформировать однопартийный кабинет.

В начале войны Бабиш поддержал помощь Украине, правда, затем высказался за ее сокращение.

«Я за Европу и за НАТО», — заявил Бабиш после подведения итогов выборов. Он добавил, что хочет обсудить в ЕС ситуацию в Украине, также выразил уверенность, что президент Трамп разрешит конфликт с участием европейских стран. Он также заверил, что не будет препятствовать чешским компаниям продавать оружие Украине.

Однако Евросоюз с осторожностью следит за выборами в Чехии, поскольку Бабиш пообещал отказаться от правительственной инициативы по закупке боеприпасов для Украины, оспорить планы НАТО по увеличению военных расходов.

Британская газета The Guardian написала: «С победой Бабиша, похоже, Чехия присоединится к Венгрии и Словакии в отказе поддерживать Украину».

В России же некоторые СМИ уже заявили о победе “пророссийского” политика. «Варшавский договор жив? В Чехии на выборах побеждает «агент Кремля» — озаглавило статью издание «Аргументы и факты».

«Думаю, что победа Бабиша на выборах в некоторой степени подрывает позиции евробюрократии, но давайте помнить, что есть уже Венгрия и Словакия, которые пытаются проводить иную политику, нежели Брюссель. Конечно, эта политика влияет на дискуссию внутри ЕС по поводу поддержки Украины, но фундаментальный курс Европы в этом отношении остается прежним», — отметил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов в разговоре с aif.ru

Бабишу, однако, будет сложно сформировать правительство, так ка контне получит необходимое количество мест в парламенте. А значит ему потребуется поддержка других сил для формирования правительства. Все крупные партии страны ранее отказались от сотрудничества с Бабишем.