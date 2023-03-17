Словакия объявила о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29

Опубликовано: 17.03.2023 13:01 , Обновлено: 04.07.2024

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 17 марта объявил о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29. И не только.

В своем Twitter-аккаунте он сообщил, что правительство страны одобрило отправку МиГ-29 для Киева.

«Обещания должны выполняться. И когда президент Зеленский попросил больше оружия, в том числе истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое», — написал Хегер.

[info_b]МиГ-29 — истребитель, предназначенный для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости[6].[/info_b]

Также Словакия пообещала Украине зенитно-ракетные комплексы «Куб», пишет Pravda.

[info_b]ЗРК Куб – советский самоходный зенитно-ракетный комплекс военной ПВО, предназначенный для защиты Сухопутных войск, в основном — танковых дивизий, от летящих на средних и малых высотах средств воздушного нападения.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что и Польша пообещала в ближайшие дни передать для ВСУ 4 истребителя МиГ-29. А всего — страна планирует отправить 10 таких самолетов.

Польша решила передать Украине самолёты МиГ-29