Польша решила передать Украине самолёты МиГ-29

Опубликовано: 16.03.2023 15:43 , Обновлено: 16.03.2023

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, намекнул 16 марта на хорошие новости о том, что Варшава отправит Киеву четыре истребителя МиГ-29, разместив четыре эмодзи самолета во время заявления президента Анджея Дуды.

Тем временем, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине самолеты МиГ-29 в ближайшие дни. Выступая на пресс-конференции, Дуда сказал, что и другие истребители МиГ также готовятся к передаче.

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“Действительно, такое решение было принято на уровне органов государственной власти. Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы буквально отправляем эти МиГи в Украину», – сказал он.

По некоторым данным, Польша намерена подарить Украине 10 МиГов. В самой же Польше их компенсируют поставками корейских FA-50 и американских F-35.