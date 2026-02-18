Словакия и Венгрия остановили поставки дизтоплива и выдвинули ультиматум Украине

Опубликовано: 18.02.2026 16:02 , Обновлено: 18.02.2026

Власти Словакии и Венгрии заявили, что остановили поставки дизельного топлива в Украину и пригрозили остановить и прямые поставки электроэнергии, если страна не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Блокировку нефтепровода эти страны приравнивают к подрыву своей энергетической безопасности.

По данным Telegram-канала “Страна”, заявления об остановке поставок дизтоплива Украине сначала сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а затем и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто, по сути, выдвинул Киеву ультиматум, заявив, что страна готова возобновить поставки дизеля только после того, как начнётся подача нефти по трубопроводу “Дружба”. В свою очередь Фицо в очередной раз пригрозил прекратить поставлять в соседнюю Украину и электричество. При этом, по его словам, в январе этого года, когда объекты украинской энергетики подвергались массированным воздушным атакам, поставки электроэнергии из Словакии резко возросли.

“Было поставлено вдвое больше электроэнергии, чем предполагалось на весь 2025 год. Значит, эти поставки важны для энергосистемы Украины. Если президент Зеленский считает, что это не нужно, мы можем прекратить сотрудничество по поставкам электроэнергии”, - заявил Фицо, настаивая на возобновлении транзита нефти по “Дружбе”.

В Киеве эти заявления пока никак не комментировали, но ранее украинские власти сообщали, что транзит нефти по нефтепроводу “Дружба” через Украину был в очередной раз остановлен в январе из-за массированных ударов России. В частности, об этом заявлял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Между тем, власти Венгрии и Словакии уже обратились к соседней Хорватии с просьбой организовать для них транзит российской нефти по системе нефтепроводов “Адрия” в Адриатическом море.

“Украина блокирует поставки нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам. В таком случае законодательство ЕС позволяет Венгрии и Словакии закупать российскую нефть морским путем. Теперь «Адрия» может использоваться по своему прямому назначению: как дополнительный маршрут, когда поставки с востока затруднены”, - написал накануне Сийярто в социальной сети Х.

Напомним, в прошлом году Сийярто заявил, что удары украинских военных по нефтепроводу “Дружба” “равнозначны нападению на Венгрию и Словакию”. Он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в “открытых, грубых и бесстыдных” угрозах в адрес Будапешта и в ответ сам пригрозил оставить страну без электричества.

Венгрия обвинила Украину в «нападении» и пригрозила отключить электричество. Что ответил Киев?