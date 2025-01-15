Следователи со второй попытки задержали президента Южной Кореи за объявление военного положения

Опубликовано: 15.01.2025 07:39 , Обновлено: 15.01.2025

Утром в среду, 15 января, президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, которому в декабре объявили импичмент, взяли под стражу для допроса в связи с введенным им военным положением. Несмотря на то, что местонахождение политика было хорошо известно, задержать его удалось лишь со второй попытки. Таким образом, Юн Сок Ёль стал первым арестованным действующим президентом Южной Кореи.

По данным Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), задержание провели в 10:33 по местному времени в президентской резиденции. Сделать это в первый раз помешали сотрудники службы безопасности президента.

Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, на этот раз следователям удалось исполнить ордер без всяких препирательств с сотрудниками службы безопасности президента. Тем не менее, аресту предшествовали многочасовые переговоры между следователями и сторонниками Юна, которые собрались у его дома. Полиции пришлось привлечь порядка 3000 человек для обеспечения доступа к президентскому комплексу.

Впоследствии журналисты могли наблюдать, как колонна автомобилей с Юнгом покинула президентскую резиденцию в центре Сеула и направилась в офис CIO в Квачхоне, к югу от Сеула. Юна видели выходящим из машины и входящим в офис, где планируется провести допрос политика. После этого у следователей будет 48 часов на то, чтобы получить от суда ордер на его официальный арест. Ожидается, что после допроса Юна поместят в сеульский центр заключения.

Юн, отстраненный от должности после импичмента, объявленного Национальной ассамблеей 14 декабря, обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью. Его обвиняют в отправке войск в Национальную ассамблею после объявления военного положения в ночь на 3 декабря, чтобы помешать законодателям проголосовать против указа.

В свою защиту президент настаивал на том, что объявление военного положения было “актом управления” и предупреждением для оппозиционной Демократической партии с целью предотвратить злоупотребление законодательной властью.

В записанном видеообращении, опубликованном после ареста, Юн остался непоколебим и настаивал на незаконности начатого в отношении него расследования. По его словам, явиться на допрос он согласился, “чтобы предотвратить отвратительное кровопролитие”. Такую же позицию озвучил и один из адвокатов Юн Гап Гын. Он назвал действия следователей “незаконными”.

Ранее Telegraf.news объяснял, что несмотря на то, что Юн Сок Ёль обладает президентским иммунитетом от уголовного преследования, по закону эта привилегия не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене.

Суд в Сеуле выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Сам отстранённый президент Юн Сок Ёль принёс официальные и публичные извинения за введение военного положения в стране.

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