"Скончалась через несколько часов" - В России белорус до смерти избил свою сожительницу

Опубликовано: 31.03.2024 13:23 , Обновлено: 31.03.2024

В Чеховском районе Московской области РФ белорус избил свою сожительницу, через несколько часов она умерла. Об этом сообщил Telegram-канал главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По информации следователей, вечером 26 марта в одной из квартир поселка Любучаны Чеховского района между двумя сожителями, один из которых - 30-летний белорус, на бытовой почве возникла ссора.

Мужчина избил потерпевшую, от полученных повреждений женщина скончалась через несколько часов.

Следователи возбудили в отношении белоруса уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений своей сожительнице, повлекших ее смерть. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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