В Гомельской области мужчина забил до смерти двух пенсионеров и устроил пожар в доме

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Опубликовано: 12.03.2024 15:42 , Обновлено: 25.03.2024

На днях в Мозырском районе Гомельской области были убиты два пенсионера 83 и 85 лет. Их обнаружили в обгоревшем доме со следами многочисленных побоев. Сотрудники милиции нашли предполагаемого преступника и попытались восстановить полную картину событий.

Осмотрев место преступления, оперативники пришли к выводу о том, что смерть супругов носит криминальный характер, а поджог дома – это лишь попытка скрыть следы.

“В день убийства к хозяйке дома пришёл 35-летний сосед, который попросил отсрочить возврат 3000 российских рублей — их он взял накануне. Возник конфликт, во время которого мужчина нанёс пожилой женщине не менее пяти ударов металлическим совком в область головы”, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Когда на шум вышел супруг пенсионерки, сосед избил до смерти и его, а затем поджёг вещи, чтобы скрыть следы преступления. Помимо этого, как выяснили оперативники, злоумышленник украл сбережения пенсионеров — более 500 рублей. Как утверждает следствие, он потратил их на покупку запчастей для автомобиля, алкоголь и продукты.

Фото: УГКСЭ по Гомельской области

По словам следователей, понимая, что его будут искать, мужчина спрятал свою куртку со следами крови, а также сжёг похищенный кошелёк и перчатки, которые были в крови.

В СК заявили, что сотрудники милиции нашли преступника по горячим следам. Свою вину мужчина отрицать не стал.

По факту преступления возбудили уголовное дело за убийство двух лиц.

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