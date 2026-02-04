Сколько зарабатывают поляки? В Польше раскрыли реальные цифры

Опубликовано: 04.02.2026 13:47 , Обновлено: 04.02.2026

Аналог белорусского Белстата (Белстат – Национальный статистический комитет Республики Беларусь), Центральное статистическое управление Польши, сообщило, что медианная месячная заработная плата в соседней стране составила 7 280 злотых (около 5 837 рублей), что на 17,4% ниже средней заработной платы в Польше.

[inf]Напомним, что медианная заработная плата в отличие от средней зарплаты делит всех работающих людей на две равные половины: 50% зарабатывают меньше этой суммы, а остальные 50% — больше. Таким образом можно увидеть, сколько в реальности зарабатывают работники в стране. [/inf]

При этом 10% самых низкооплачиваемых работников получали зарплату не более 4666 злотых (около 3 740 рублей). А 10% самых высокооплачиваемых работников получали зарплату не менее 13881,59 злотых (около 11 127 рублей).

Напомним, что Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) в январе поделился цифрами медианных зарплат, которые получают белорусы. Благодаря этим данным можно оценить, какой процент белорусов получает ту самую среднестатистическую зарплату и каков ежемесячный заработок у большинства.

Исходя из официальных данных Белстата, по итогам прошлого года большинство белорусов получало суммы в диапазоне от 1000 до 2500 рублей.

Вот статистика большинства за ноябрь 2025 года:

у 17,9% зарплата была от 1000 до 1500 рублей;

у 19,3% — от 1500 до 2000 рублей;

у 16,9% — от 2000 до 2500 рублей.

Сколько белорусов получает среднюю ЗП, а сколько платят большинству. Есть данные Белстата