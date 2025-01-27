СК РФ объявил в розыск Моргенштерна

Опубликовано: 27.01.2025 12:24 , Обновлено: 27.01.2025

Следственный комитет Российской Федерации объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна, которого ранее Министерство юстиции РФ признало иноагентом. Кроме того, СК наложил арест на его имущество по делу об уклонении от обязанностей иностранных агентов.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) завели против Моргенштерна ещё в сентябре 2024 года. Оно предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

«Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого», — сообщили в понедельник утром в Следственном комитете России.

[info_b]Статус иноагента в РФ присваивается тем, кто, по утверждению российских властей, получает иностранную поддержку или находится под «иностранным влиянием». Он появился в 2012 году после принятия поправок к Федеральному закону «О некоммерческих организациях».[/info_b]

По версии следствия, не позднее 21 марта 2024 года рэпер опубликовал материалы без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом (согласно российским законам, требование является обязательным).

За что Моргенштерна признали иноагентом?

Ранее Министерство юстиции РФ связало внесение Моргенштерна в список иноагентов с его политической деятельностью, которую тот, по версии ведомства, вёл на средства от компании Yoola Labs Ltd, партнёрской сети YouTube, продвигающей блогеров, а также приведением в Telegram-канале «негативных оценок» решений российских властей.

Адвокат рэпера Сергей Жорин тогда заявил, что его подзащитный не признаёт свою вину. Кроме того, он отмечал, что ему «даже в самом негативном варианте», вероятно, не вынесут наказание в виде заключения в колонии, поскольку «Моргенштерн ранее не судим и не привлекался». К слову, певец уехал из России в конце 2021 года. Он осудил военную операцию на Украине, передал телеканал РБК.

Ранее Telegraf.news писал, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с инициативой признать Санта-Клауса иностранным агентом. По его словам, образ волшебника в красном костюме представляет “культурную угрозу”, поскольку практически заменил традиционного Деда Мороза.

В России потребовали признать Санта-Клауса иноагентом