Ситуация на фронтах в Украине «зашла в тупик» — Глава ГУР Буданов

Опубликовано: 29.12.2022 08:54 , Обновлено: 29.12.2022

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью ВВС заявил, что ситуация на фронтах зашла в тупик., как для ВСУ, так и для российских войск.

«Ситуация просто подвисла. Движения нет», — сказал он.

По словам Буданова, украинские военные не могут победить россиян на всех направлениях, однако «и они тоже».

Глава ГУР полагает, что Россия «полностью зашла в тупик», понеся большие потери. При этом Украине не хватает сил и средств для продвижения на всех направлениях.

«Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия», — заявил он.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью журналу Economist заявил, что для победы над россиянами ему нужны 600-700 БМП, 500 гаубиц.

К слову, как отметило ВВС, Белый дом до сих пор не решается поставить Украине вооружение дальнего радиуса действия. А лендлиз все еще не начал действовать.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал «переломный момент» на фронте в Украине. а Представитель «Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко подтвердил, что украинские войска уже с трех сторон заняли позиции вокруг оккупированного поселка Кременная.