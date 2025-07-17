Сирия объявила о выводе войск с юга страны после ударов Израиля по Дамаску

Опубликовано: 17.07.2025 18:18 , Обновлено: 17.07.2025

Правительство Сирии объявило о выводе войск из южного города Эс-Сувейда после нескольких дней столкновений с представителями друзской общины, которых поддержал Израиль. В Дамаске сообщили о заключении нового соглашения о прекращении огня.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что страна «не боится войны», но делает выбор в пользу своего народа, а не «хаоса и разрушений», передал CNN.

Соглашение о перемирии последовало после вмешательства США и серии израильских авиаударов по Дамаску. Ранее на этой неделе власти Израиля заявили, что действуют в защиту друзской общины. По данным сирийских властей, в результате этих ударов погибли как минимум 3 человека, пострадало 34.

В своём обращении к нации в четверг, 17 июля, сирийский лидер Ахмед аш-Шараа обвинил Израиль в попытке «посеять раскол» и «превратить сирийскую землю в поле битвы».

Сирийское государственное телевидение показало кадры, на которых, как утверждается, колонна военной техники покидает город Эс-Сувейда.

Атака на Дамаск

Друзы — это арабоязычная этноконфессиональная группа, исповедующая друзизм, религию, отколовшуюся от ислама в XI веке. Большинство сирийских друзов проживает в провинции Эс-Сувейда на юге страны, недалеко от занятых Израилем Голанских высот.

Столкновения на юге Сирии начались на выходных между друзскими и бедуинскими племенами, после чего в конфликт вмешались правительственные войска. Это привело к эскалации, жертвами которой, по данным правозащитной организации SNHR, стали как минимум 169 человек.

В ответ на эти события Израиль нанёс удары по сирийским объектам, заявив, что действует для защиты друзов. В свою очередь, официальный Дамаск обвинил Израиль в использовании этого предлога для расширения своего военного влияния и дестабилизации Сирии.

Соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США, предусмотрело полный вывод правительственных войск из региона и передачу контроля за безопасностью в провинции представителям местной друзской общины.

Израиль атаковал столицу Сирии Дамаск