Израиль атаковал столицу Сирии Дамаск

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Опубликовано: 16.07.2025 16:34 , Обновлено: 16.07.2025

Израиль нанёс серию авиаударов по целям в столице Сирии Дамаске, включая комплекс зданий Министерства обороны. Атаки произошли на фоне боёв в южной сирийской провинции Эс-Сувейда.

Днём 16 июля очевидцы в Дамаске сообщили о нескольких мощных взрывах в центре города, после которых над зданием сирийского Минобороны поднялись столбы густого дыма. Сирийские государственные СМИ подтвердили факт ударов и сообщили о пострадавших, пока не уточнив их количество.

[obnovleno_b] Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что в результате израильских ударов по Дамаску 3 человека погибли и 34 получили ранения.

Позже последовала первая официальная реакция сирийского правительства. Министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа заявил государственным СМИ, что израильские атаки представляют собой «бегство от внутреннего давления», с которым сталкивается правительство Израиля.

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Позже появились сообщения и об ударах по президентскому дворцу.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала «входные ворота комплекса штаб-квартиры сирийской армии» в Дамаске.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в соцсети X, что армия продолжит «решительно действовать в Эс-Сувейде, чтобы уничтожить силы, напавшие на друзов». Он также предупредил, что Израиль усилит свои удары, если сирийские правительственные войска не будут выведены из этого района.

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Друзы — этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле. Существуют многочисленные группы друзов в США, Канаде, Франции, Великобритании, Западной Африке, Карибском бассейне и других странах, состоящие из потомков эмигрантов.

Представители группы исповедуют друзизм, религию, которая ранее являлась одним из ответвлений шиитской секты исмаилитов, однако в XI веке откололась от неё и прекратила конфессиональные контакты с исмаилитами.

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напомним, ситуация обострилась после того, как в южном регионе Эс-Сувейда, населённом преимущественно друзами, возобновились столкновения между местными вооружёнными группами и сирийскими правительственными силами. По данным Сирийской сети по правам человека (SNHR), за эту неделю в результате боёв погибли 169 человек.

Франция и Европейский Союз призвали к «немедленному прекращению столкновений» и выразили обеспокоенность насилием в отношении мирных жителей. Министерство иностранных дел Турции заявило, что израильские атаки являются попыткой «саботировать усилия Сирии по обеспечению мира». Президентский дворец в Сирии осудил нападения в Эс-Сувейде как «преступное и незаконное поведение», пообещав привлечь виновных к ответственности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к друзской общине Израиля с просьбой не пересекать границу с Сирией, чтобы не мешать действиям израильской армии. Ранее сообщалось о случаях, когда израильские друзы прорывались через пограничный забор.

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