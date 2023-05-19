Симоньян получила бандероль со "следами взрывчатки". Но внутри оказалась "вибропуля"

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Опубликовано: 19.05.2023 14:10 , Обновлено: 19.05.2023

Глава российского государственного телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян заявила, что ей прислали взрывоопасную бандероль. Однако прибывшая к ней полиция обнаружила внутри фаллоимитатор.

“На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается”, - написала глава российского государственного телеканала.

А потом показала фото, что было внутри. “Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая “вибропуля” для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее”, - сообщила работница российского госТВ.

Ранее Телеграф писал, что в середине апреля сразу несколько российских военкоров и телеэкспертов, поддерживающих войну в Украине, получили гипсовые бюсты широко почитаемого в России маршала Жукова. Но получатели подарков почему-то выказали недовольство, а один даже вызвал саперов.

Российским военкорам массово прислали бюсты Жукова. Почему недовольны?