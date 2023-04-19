Российским военкорам массово прислали бюсты Жукова. Почему недовольны?

Опубликовано: 19.04.2023 15:00 , Обновлено: 19.04.2023

В середине апреля сразу несколько российских военкоров и телеэкспертов, поддерживающих войну в Украине, получили гипсовые бюсты широко почитаемого в России маршала Жукова. Но получатели подарков почему-то выказали недовольство, а один даже вызвал саперов.

Телеграм-канал “База” сообщил, что памятные подарки получили военный эксперт Константин Сивков, военкор Владислав Шурыгин и другие.

Политолог Сивков даже не стал распаковывать коробку, а сразу вызвал сапёров, которые нашли только бюст советского маршала. По словам политолога, прислал ему подарок некий Никита Барин из Ульяновска.

Позднее стало известно, что все бюсты были изготовлены ульяновской мастерской ещё 12 апреля. Некий Санёк Белозёров попросил сделать сразу пять гипсовых бюстов с маршалом Жуковым и прислал адреса, по которым их нужно отправить через СДЭК пятерым получателям: Константину Исаеву, Константину Сивкову, Владиславу Шурыгину, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву.

Ранее Телеграф сообщил, что в России в Санкт-Петербурге на Университетской набережной 2 апреля произошел взрыв в кафе “Стрит-бар”, в котором собрались зрители послушать российского военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). Очевидцы утверждают, что взрывное устройство могло находиться в статуэтке.

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