"Сильнейший снегопад за 100 лет" — В Южной Корее из-за "резкого похолодания" погибло 5 человек

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Опубликовано: 28.11.2024 17:14 , Обновлено: 28.11.2024

Южная Корея уже второй день подряд борется с сильнейшими снегопадами, из-за которых власти отменили более 140 рейсов, остановили движение 75 паромов и закрыли свыше 1200 школ и детских садов. В результате "резкого похолодания", которое произошло в Сеуле, погибло по крайней мере 5 человек. Об этом сообщило международное информагентство Reuters.

По данным городских властей, снегопад в Южной Корее стал одним из самых сильных по интенсивности с начала ведения статистики в 1907 году. По состоянию на утро четверга, 28 ноября, в некоторых районах выпало более 40 сантиметров осадков, хотя до этого метеорологи отменили предупреждение о сильном снегопаде.

Местное информагентство Yonhap сообщило как минимум о пяти смертях в провинции Кёнгидо. Четверо из них погибло в тот момент, когда под тяжестью снега обрушились здания. Ещё один человек умер на месте происшествия, когда на обледенелой дороге занесло автобус. По информации полиции, ещё 11 местных жителей получили травмы в результате массового ДТП из 53 автомобилей.

Больше всего пострадал главный аэропорт Сеула, Инчхон: пассажирам пришлось ждать своих рейсов около двух часов. При этом 31% из них задержали, а ещё 16% маршрутов отменили. Также власти сообщили о задержке некоторых поездов, передало Reuters.

Необычайно сильный ноябрьский снегопад связывают с более высокими, чем обычно, температурами в морях к западу от Корейского полуострова, где встречаются потоки холодного воздуха. Между тем, по данным государственного Корейского центрального телевидения, в соседней КНДР в некоторых районах за два дня выпало более 10 сантиметров снега.









































Ранее Telegraf.news писал, что литовские пользователи соцсетей опубликовали “чрезвычайно зимние снимки” того, как страну за ночь накрыло снегом. Из-за обильных осадков в некоторых районах Жемайтии на дорогах образовались заторы, из-за чего машины скатывались и застревали в снегу. По состоянию на утро 22 ноября, кое-где снежный покров доходил аж до 25 сантиметров.

Литву за ночь накрыло снегом. Где сверкали зимние молнии?