Литву за ночь накрыло снегом. Где сверкали зимние молнии?

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Опубликовано: 22.11.2024 14:55 , Обновлено: 22.11.2024

В пятницу утром литовские пользователи соцсетей опубликовали "чрезвычайно зимние снимки" того, как страну за ночь накрыло снегом. Из-за обильных осадков в некоторых районах Жемайтии на дорогах образовались заторы, из-за чего машины скатывались и застревали в снегу. По состоянию на утро, кое-где снежный покров доходил аж до 25 сантиметров.

Сложные дорожные условия утром в пятницу образовались на трассе Клайпеда – Крижкальнис. По словам местных жителей, сразу в трёх местах — Плунге, Клайпеде и Шилуте очевидцы наблюдали не только снегопад, но и грозы с молниями. Так, один из литовцев рассказал, что мощный разряд “пронзал небо дважды в минуту”.

По утренним данным, самая большая толщина снежного покрова образовалась в районе городов Тельшяй и Ретавас — около 25 сантиметров. По словам синоптиков, даже в середине зимы зачастую бывает не так много снега.

Высота осадков в Литве минувшей ночью





















































Ранее Telegraf.news писал, что недалеко от столицы Исландии десятый раз за три года начал извергаться вулкан, выбрасывая на поверхность фонтаны лавы и дыма. По данным метеорологов, после того, как магма пробила земную кору, образовалась огромная трещина длиной около 3 километров. Никто из местных жителей не пострадал.

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