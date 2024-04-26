Сикорский пообещал начать вещание на белорусском языке на национальном телеканале Польши

Опубликовано: 26.04.2024 11:37 , Обновлено: 26.04.2024

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая 25 апреля в Сейме, рассказал, что для противостояния "российской пропаганде" нужно ввести вещание на белорусском, украинском и русском языках на польском телеканале TVP World.

По словам Сикорского, один из способов борьбы с “российской пропагандой” - доносить до граждан Беларуси, России и остального мира “достоверную информацию”, сообщило издание Business Insider. Причем, отметил Сикорский, сделать это можно, даже если “автор [вероятно, информационного сообщения] является послом России, бывшим президентом, нынешним лидером, легионом интернет-троллей”.

И, по его словам, одним из инструментов “борьбы с дезинформацией” являются телеканалы, которые финансируются в Польше в том числе за счет государственных средств. В частности, министр иностранных дел упомянул вещание телеканала TVP World на белорусском, украинском, русском и немецком языках.

Сейчас же TVP World, который принадлежит национальному вещателю страны Telewizja Polska, судя по информации на сайте, ведет трансляции только на английском языке.

Кстати, в Польше уже есть один телеканал, который вещает на белорусском языке, однако его информационные ресурсы еще в 2021 году признали в Беларуси экстремистскими. Означают ли планы Сикорского закрытие этого телеканала, пока неясно.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как белорусский Мининформ в начале апреля ограничил доступ к некоторым латвийским, литовским и эстонским интернет-ресурсам. Причину блокировки ведомство объяснило «ответной мерой» на запрет работы «отдельных СМИ Беларуси» в Латвии, Литве и Эстонии. При этом конкретный перечень «ряда медиа» в Мининформе не привели.

«Ответная мера» — Мининформ Беларуси заблокировал доступ к «ряду медиа» Литвы, Латвии и Эстонии