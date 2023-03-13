Си Цзиньпин решил провести переговоры с Зеленским и Европой - WSJ

Опубликовано: 13.03.2023 14:33 , Обновлено: 15.11.2024

Глава Китая Си Цзиньпин решил поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала войны. По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), это может произойти после того, как он посетит Москву на следующей неделе, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Онлайн-беседа глав Китая и Украины может свидетельствовать о реальном стремлениеи Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны на Украине, пишет WSJ. Прямой разговор главы Китая с Зеленским, если произойдет, укрепит авторитет Пекина как глобального влиятельного посредника.

Также журналисты раведали, что “господин Си” (так ещё зовут Си Цзиньпина) рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки на запад континента, хотя, по словам источников, его полный маршрут еще не подтвержден.

Ранее Телеграф сообщил, что Владимир Зеленский заявил в четверг, 23 февраля, что не видел никакого китайского мирного плана, но он хотел бы устроить встречу между Украиной и Китаем.

Зеленский позвал Китай на переговоры о мире с Россией