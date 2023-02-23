Зеленский позвал Китай на переговоры о мире с Россией

Опубликовано: 23.02.2023 18:14 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский заявил в четверг, 23 февраля, что не видел никакого китайского мирного плана, но он хотел бы устроить встречу между Украиной и Китаем, сообщает Reuters.

“Мы хотели бы встретиться с Китаем”, - сказал он во время брифинга в Киеве с премьер-министром Испании Педро Санчесом накануне первой годовщины вторжения России в Украину.

При этом он подчеркнул, что мирные переговоры могут быть на базе его форумыл мира из 10 пунктов, которая предусматривает вывод российских войск.

“Важно, чтобы была одна позиция, но официально я не видел документа. Мы заинтересованы, чтобы государства всего мира – Индия, Африка, Китай, также были привлечены к завершению этой войны и поддержали нашу справедливую формулу”, – резюмировал глава Украины.

Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увидел признаки того, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России, и предостерег Пекин от любых подобных шагов. Заявление было сделано через несколько дней после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях, если он окажет материальную поддержку вторжению России в Украину.

В свою очередь, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что мирные предложения его страны будут обнародованы в ближайшие дни. Известно, что Китай уже провел переговоры с Россией по поводу своих идей и похвалил Кремль за стремление к мирному завершению.