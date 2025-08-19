Трамп встретился с Зеленским. Переговоры президентов Украины и России через две недели?

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Опубликовано: 19.08.2025 07:45 , Обновлено: 19.08.2025

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с украинской делегацией и европейскими лидерами в Вашингтоне заявил о начале подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, а в перспективе - и трёхсторонней, при участии и его самого. В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи в Вашингтоне заявил, что такая встреча может состояться в течение ближайших двух недель.

Комментируя итоги встречи в Вашингтоне на своей платформе Truth Social, Трамп оценил встречу в Вашингтоне как “очень хороший первый шаг” на пути к окончанию войны, которая длится уже четвёртый год.

“Все очень рады возможности МИРА между Россией и Украиной. По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече президента Путина и президента Зеленского в месте, которое будет определено позже. После этой встречи у нас будет трилата, в которую войдут оба президента и я”, - обозначил собственные планы развития ситуации Трамп в своих соцсетях.

По его словам, координацией действий России и Украины в этом контексте поручено заниматься вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и специальному посланнику Стиву Уиткоффу, передало издание The Guardian.

По данным неназванного источника издания в европейской делегации, Трамп сообщил европейским лидерам, что именно Путин предложил такую последовательность. Немецкое издание Bild сообщало, что в какой-то момент президент США прервал встречу с европейскими лидерами в Овальном кабинете, чтобы позвонить Владимиру Путину. После телефонного звонка, как сообщается, обсуждение в Овальном кабинете возобновилось.

Кремль публично не объявлял о своем согласии на двухсторонние переговоры с Киевом на высшем уровне, а вот Зеленский по итогам встречи в Белом доме заявил, что украинская сторона “готова к двусторонним отношениям с Путиным”. По данным The Guardian, высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии.

Трамп также заявил, что участники встречи в Вашингтоне, на которой помимо украинского президента присутствовали также канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генсек НАТО Марк Рютте, обсуждали именно возможность заключения мирного соглашения, а не договора о прекращении огня.

“Мы пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасающей войне между Россией и Украиной — это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется”, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи написал на своей страничке в Х, что встреч Путина с Зеленским ожидается в течение двух недель. При этом он высказал мнение о том, что европейские лидеры “должны оказать давление на Россию”, а также, что прежде чем приступать к дальнейшим переговорам, “необходимо добиться прекращения огня”.

“Не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Так что давайте работать над этим и постараемся оказать давление на Россию, потому что авторитетность этих усилий, этих усилий, которые мы предпринимаем сегодня, зависит как минимум от прекращения огня с самого начала серьёзных переговоров, начиная со следующего этапа”, — процитировало заявление Мерца издание The Hill.

Президент США также заверил украинское руководство, что Соединенные Штаты помогут гарантировать безопасность Украины в любой сделке по прекращению войны, хотя масштабы такой помощи пока неясны, отметило Reuters.

Зеленский назвал это обещание «важным шагом вперед», добавив, что гарантии будут «оформлены на бумаге в течение ближайшей недели-десяти дней». По его словам, в числе прочего речь идёт о покупке Украиной американского оружия на сумму около 90 миллиардов долларов.