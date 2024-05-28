Боррель рассказал, сколько стран ЕС поддержало идею использовать Киевом западное оружие на территории РФ

Опубликовано: 28.05.2024 19:03 , Обновлено: 28.05.2024

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что идею разрешить Киеву использовать западное оружие на территории РФ поддержали всего «полторы-две» страны. Также на заседании министров обороны стран ЕС не пришли к консенсусу о том, стоит ли отправлять в Украину европейских инструкторов для обучения военных.

После совещания с министрами обороны стран ЕС, которое состоялось во вторник в Брюсселе, Боррель сообщил, что ряд стран ЕС готовы отменить ограничения на удары своим оружием по территории РФ, но остальные пока не решились на это. По словам политика, такие атаки являются “законными по международному праву”, если они “наносятся пропорционально”.

“Такое решение должно принимать каждое отдельное государство на национальном уровне, нести за это ответственность… Никто не может заставить государство ЕС отменить такие ограничения”, — отметил Жозеп Боррель.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением разрешить Киеву использовать западное оружие на территории России. По его словам, это не вовлечёт альянс в прямой конфликт с РФ. Вместе с тем он подчеркнул, что НАТО не планирует направлять военных в Украину и каким-либо образом принимать участие в вооружённом конфликте. В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на Западе “есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные провокационные заявления”, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Песков добавил, что, однако, есть и те, кто “задаётся вопросом, нужно ли дальше так эскалировать”.

Ранее Telegraf.news писал, что Служба безопасности Украины оснастила морские дроны Sea Baby реактивными системами залпового огня “Град”. По словам главы ведомства, впервые их применили в декабре 2023 года.

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