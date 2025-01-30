Швеция объявила "самый большой" пакет военной помощи Украине на $1,23 млрд. Какое вооружение пообещала?

Опубликовано: 30.01.2025 20:07 , Обновлено: 30.01.2025

Министр обороны Швеции Пол Йонсон 30 января анонсировал "самый большой" пакет военной помощи Украине на сумму $1,23 млрд. Редакция Telegraf.news посмотрела, какое вооружение пообещали включить в этот пакет.

“Сегодня объявили о самом большом пакете военной помощи на сегодня на сумму около $1,2 млрд”, - [link href=“https://x.com/PlJonson/status/1884971588115714114” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] глава шведского Минобороны в Х.

По словам Йонсона, около $90 млн пойдет на производство ракет большой дальности и беспилотников, $534 млн - на выпуск новой продукции оборонной промышленности для ВСУ, в том числе артиллерии. “Важны короткие сроки поставки”, - отметил шведский министр обороны.

Также Швеция пообещала передать Украине:

16 боевых катеров вместе с 23 оружейными модулями и 1 млн боеприпасов,

146 грузовиков с оборудованием,

1500 противотанковых ракет,

200 гранатометов AT4.

$71 млн, по информации Пола Йонсона, пойдет на ремонт и обслуживание уже переданного Швецией оборудования, а также на логистику и транспортировку, $58 млн пообещали выделить на подготовку и обучение украинских солдат в 2025 году.

К слову, это должен быть 18-й пакет помощи Украине от Швеции с начала войны.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря в своем Telegram-канале написал, что Дания передала Киеву вторую партию истребителей F-16. Напомним, о передаче первых шести датских самолетов F-16 стало известно 19 ноября.

Зеленский заявил о передаче Украине второй партии датских истребителей F-16