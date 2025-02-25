Латвия ужесточила пограничный контроль продукции из Беларуси

Опубликовано: 25.02.2025 08:45 , Обновлено: 25.02.2025

Латвия с 24 февраля усилила контроль товаров, идущих через границу с Беларусью и Россией. Новый порядок, согласно заявлению Продовольственно-ветеринарной службы Латвии, будет действовать как минимум до 30 июня этого года. Данную меру уже прокомментировали в Таможенном комитете Беларуси.

Согласно приказу главного государственного продовольственного и ветеринарного инспектора страны, который был опубликован в официальном журнале латвийских властей Latvijas Vēstnesis, усиление контроля на границе предполагает:

идентификацию товара,

физическую проверку грузов,

надзорные мероприятия с отбором образцов для лабораторных исследований.

Таким процедура латвийские проверяющие решили подвергать партии товаров, в которых доля продукции российского или белорусского происхождения составляет не менее 10%. Также под усиленный контроль подпадают и отдельные товарные позиции, приписанные в приказе главы ведомства, если они перевозятся в составе сборных грузов.

Как поясняется в приказе, на ужесточение контроля латвийские власти пошли в целях “ограничения рисков для здоровья человека и животных, благополучия животных или, в случае генетически модифицированных организмов, окружающей среды”, поскольку, по словам латвийских властей, у них “сохраняются опасения относительно безопасности” продукции, поступающей из России и Беларуси.

Белорусская сторона о введении каких-либо ответных мер на своей стороне границы не сообщила.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе литовские таможенники решили ужесточить проверки белорусских и российских фур, въезжающих в страну, и проверять в их баках уровень топлива. Как пояснили в Таможенной службе Литвы, это связано с “возобновившейся тенденцией к незаконному сливу топлива водителями грузовиков в Литве”.

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