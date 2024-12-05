Штраф — 570 рублей. В Иране женщинам запретили оголять шею, лодыжки и предплечья

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Опубликовано: 05.12.2024 10:35 , Обновлено: 05.12.2024

Парламент Ирана принял новый закон "о целомудрии и хиджабе", который ужесточает существующие ограничения в стране. Вопреки предвыборным обещаниям недавно избранного президента Масуда Пезешкиана, государство будет ещё строже наказывать за нарушение исламского дресс-кода.

Отныне в стране запрещено не только выходить на улицу с непокрытой головой, но и оголять шею, предплечья и лодыжки. При первом таком “нарушении” женщине грозит штраф, эквивалентный почти 570 белорусским рублям. Если такое повторится, сумма вырастет в разы, передала местная газета Iran News Update. Более того, за критику ужесточённых правил женщинам грозит дополнительный штраф в размере тех же 570 рублей.

К слову, ношение платков в Иране обязательно с 9 лет. Если закон нарушает несовершеннолетняя, ответственность несут родители, а с девочкой проводят «воспитательные меры». Кроме общественных мест, новые правила распространяются и на фотографии в Интернете: если “полиция нравов” обнаружит подобные инциденты, виновную также привлекут к ответственности.

Между тем президент Масуд Пезешкиян, которого избрали на пост в прошлом году, выступил против законопроекта, одобренного парламентом. Однако его подпись на документах, как отмечает американский телеканал CNN, носит в основном церемониальный характер, поэтому повлиять на ужесточение правил он не в силах.

«На мой взгляд, закон о хиджабе, который я должен исполнять, сформулирован расплывчато. Мы не должны делать ничего, что нарушало бы гармонию и взаимопонимание в обществе. Мы должны говорить и обсуждать этот вопрос», — заявил он.

Кого обязали сообщать о нарушениях?

О нарушениях закона должны доносить водители такси, а управляющие жилыми комплексами обязаны передавать в полицию видеозаписи с женщинами без хиджаба. Уклонение от этого также карается штрафом до 1250 белорусских рублей в эквиваленте.

К слову, недавно иранская активистка Масих Алинежад опубликовала в соцсетях фотографию женщины, которая появилась на улице без хиджаба и получила за это 74 удара плетью. «Полиция нравов арестовала меня за сопротивление. Моё «преступление» раскрылось. После нескольких месяцев судебных слушаний меня приговорили к 74 ударам плетью. Священник, наблюдавший за наказанием, стоял там, чтобы обеспечить его исполнение”, — написала пострадавшая.

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