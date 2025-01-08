Штат Аляска подал в суд на правительство США из-за нефти. Это как вообще?

Опубликовано: 08.01.2025 15:12 , Обновлено: 08.01.2025

Штат Аляска подал в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за ограничений на разработку нефтяных и газовых месторождений в Национальном Арктическом заповеднике. Губернатор Аляски Майкл Данливи заявил, что администрация Байдена «иррационально противодействует развитию энергетики в Арктике» и «продолжает держать Америку на пути энергетической зависимости», вместо того, чтобы использовать собственные ресурсы.

Власти Аляски потребовали от суда отменить декабрьское решение, ограничивающее предоставление в аренду участков на территории штата для добычи нефти и газа. В иске сказано, что ограничения делают невозможным освоение 162 тысяч гектаров земли, которую Министерство внутренних дел США планирует выставить на аукцион в этом месяце. Также власти Аляски посчитали, что ограничения серьёзно ограничат будущую разведку нефти и бурение скважин в Национальном Арктическом заповеднике. Об этом [link href=“https://www.reuters.com/legal/alaska-sues-biden-administration-over-oil-gas-leases-arctic-refuge-2025-01-08/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] Reuters.

Спор об освоении нацпарка растянулся уже на много лет и до их пор является предметом ожесточённых политических дебатов между экологами и политиками Аляски. В 2017 году законодатели Аляски добились разрешения на бурение, воспользовавшись законопроектом о налоговых льготах, который поддержал Дональд Трамп. В последние дни президентства Трампа было выдано девять 10-летних разрешений на бурение в Национальном Арктическом заповеднике.

Ранее президент США Джо Байден заблокировал разработку нефтяных и газовых месторождений на более чем 252 миллионах гектаров земли, заявив, что бурение «не оправдывает рисков». Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, обещал отменить все ограничения на производство энергоносителей, введённые Байденом, и вновь разрешить добычу нефти и газа в Национальном Арктическом заповеднике.

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